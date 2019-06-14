Нестеренко исполнилось 40 лет

Источник материала: Tribuna.com

Белорусской легкоатлетке исполнилось 40 лет.

Нестеренко – олимпийская чемпионка в беге на 100 метров на Олимпиаде-2004 в Афинах. В 2004 году признана лучшей спортсменкой Беларуси по версии газеты «Спортивная панорама». В 2005 году стала заслуженным мастером спорта.

Кроме того, Нестеренко – бронзовый призер чемпионата мира-2004 (60 м, в залах), бронзовый призер чемпионата мира-2005 (в эстафете 4х100 метров).

В 2017 году Нестеренко завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу.