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Нестеренко исполнилось 40 лет

15.06.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусской легкоатлетке Юлии Нестеренко исполнилось 40 лет.

Нестеренко – олимпийская чемпионка в беге на 100 метров на Олимпиаде-2004 в Афинах. В 2004 году признана лучшей спортсменкой Беларуси по версии газеты «Спортивная панорама». В 2005 году стала заслуженным мастером спорта.

Кроме того, Нестеренко – бронзовый призер чемпионата мира-2004 (60 м, в залах), бронзовый призер чемпионата мира-2005 (в эстафете 4х100 метров).

В 2017 году Нестеренко завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу.

 
 
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Белорусской легкоатлетке Юлии Нестеренко исполнилось 40 лет.
 
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