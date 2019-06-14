Алексей Шевченко: «Вудкрофт приезжает в еще более разобранный клуб. Бюджет сокращен, иностранцев будет меньше»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко оценил новый тренерский штаб минского .

«В Минске, наконец, объявили о главном тренере. Крэйг Вудкрофт возвращается в клуб, а помогать ему будет . В свое время я очень жестко ошибся с канадским специалистом. Да, поначалу он действительно разочаровывал, но затем все изменилось. Крэйг так грамотно использовал сильные стороны команды и так умело «прятал» слабые, что минчане стали показывать очень хороший хоккей и вышли в плей-офф. Без провалов не обходилось, но от них не веяло чувством обреченности.

Да, Вудкрофт вышел в плей-офф со слабой командой, но сейчас он приезжает в еще более разобранный клуб. Бюджет сокращен, иностранцев будет меньше и совершенно непонятно, кто будет выступать на ключевых позициях. Насчет канадского тренера я уверен (швейцарский этап его карьеры вообще не стоит воспринимать всерьез), но команда реально становится хуже.

Важно и то, что помощником Вудкрофта будет Михаил Грабовский. Он уже пару лет готов был нормально тренировать, но настоящий шанс получил лишь сейчас. После назначения минчане немного приблизились к тому, чтобы попасть в восьмерку, только за последнее время они сделали несколько шагов назад, так что позитивная динамика практически незаметна. Но перспективы есть», – сказал Шевченко.