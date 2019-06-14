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Алексей Шевченко: «Вудкрофт приезжает в еще более разобранный клуб. Бюджет сокращен, иностранцев будет меньше»
15.06.2019 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко оценил новый тренерский штаб минского
«В Минске, наконец, объявили о главном тренере. Крэйг Вудкрофт возвращается в клуб, а помогать ему будет
Да, Вудкрофт вышел в плей-офф со слабой командой, но сейчас он приезжает в еще более разобранный клуб. Бюджет сокращен, иностранцев будет меньше и совершенно непонятно, кто будет выступать на ключевых позициях. Насчет канадского тренера я уверен (швейцарский этап его карьеры вообще не стоит воспринимать всерьез), но команда реально становится хуже.
Важно и то, что помощником Вудкрофта будет Михаил Грабовский. Он уже пару лет готов был нормально тренировать, но настоящий шанс получил лишь сейчас. После назначения минчане немного приблизились к тому, чтобы попасть в восьмерку, только за последнее время они сделали несколько шагов назад, так что позитивная динамика практически незаметна. Но перспективы есть», – сказал Шевченко.
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Алексей Шевченко: «Вудкрофт приезжает в еще более разобранный клуб. Бюджет сокращен, иностранцев будет меньше»
Российский журналист Алексей Шевченко оценил новый тренерский штаб минского «Динамо».
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