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ЧМ-2019 (U-20). Финал. Украина сыграет с Южной Кореей
15.06.2019 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале молодежного чемпионате мира в Польше сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи.
ЧМ-2019 (U-20)
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В финале молодежного чемпионате мира в Польше сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи.
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