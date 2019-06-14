ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Икарди может расторгнуть контракт с «Интером» из-за моббинга

15.06.2019 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Мауро Икарди может расторгнуть контракт с «Интером» через суд.

Как сообщает Arenacalcio со ссылкой на La Repubblica 26-летний аргентинец обвиняет миланцев в моббинге, форме психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его увольнения.

Икарди считает моббингом решение клуба лишить его капитанской повязки, свою изоляцию в раздевалке, непопадание в заявку на мартовский матч с «Лацио» и другие действия, приведшие к тому, что контракт, действующий до 2021 года, не был продлен.

Уже состоялись первые контакты между окружением Икарди и юристами, специализирующимися на трудовом праве.

Если специальная коллегия серии А согласится с доводами футболиста, Икарди может бесплатно покинуть «Интер».

В итальянском футболе существует прецедент, позволяющий Икарди рассчитывать на уход из «Интера» в качестве свободного агента.

Бывший форвард сборной Македонии Горан Пандев в декабре 2009 года выиграл суд у «Лацио». Римляне отстранили игрока от команды, а он заявил, что это нарушает условия его контракта.

В итоге македонцу разрешили бесплатно уйти из клуба и обязали «Лацио» выплатить ему 170 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб. В январе футболист перешел в «Интер».

Ранее сообщалось, что «Интер» продаст Икарди, так как новый тренер Антонио Конте не рассчитывает на игрока.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Мауро Икарди может расторгнуть контракт с «Интером» через суд.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2019 (U-20). Финал. Украина сыграет с Южной Кореей 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика