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«Рома» просит у «Наполи» за Маноласа 36 млн евро или Мертенса

15.06.2019 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Наполи» работает над трансфером центрального защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

28-летний грек уже дал согласие на переезд в Неаполь, но клубы пока не могут договориться о компенсации.

«Рома» настаивает на выплате суммы отступных за Маноласа – это 36 миллионов евро.

«Наполи» готов включить в сделку полузащитника Амаду Диавара (его оценивают в 25 млн), а римляне в случае участия в трансфере других игроков хотели бы получить форварда Дриса Мертенса.

Интерес к Маноласу также проявляют «Милан» и «Ювентус».

 
 
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«Наполи» работает над трансфером центрального защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
 
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