«Рома» просит у «Наполи» за Маноласа 36 млн евро или Мертенса

Источник материала: Tribuna.com

работает над трансфером центрального защитника «Ромы» .

28-летний грек уже дал согласие на переезд в Неаполь, но клубы пока не могут договориться о компенсации.

«Рома» настаивает на выплате суммы отступных за Маноласа – это 36 миллионов евро.

«Наполи» готов включить в сделку полузащитника Амаду Диавара (его оценивают в 25 млн), а римляне в случае участия в трансфере других игроков хотели бы получить форварда .

Интерес к Маноласу также проявляют «Милан» и «Ювентус».