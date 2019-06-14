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«Рома» просит у «Наполи» за Маноласа 36 млн евро или Мертенса
15.06.2019 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
28-летний грек уже дал согласие на переезд в Неаполь, но клубы пока не могут договориться о компенсации.
«Рома» настаивает на выплате суммы отступных за Маноласа – это 36 миллионов евро.
«Наполи» готов включить в сделку полузащитника Амаду Диавара (его оценивают в 25 млн), а римляне в случае участия в трансфере других игроков хотели бы получить форварда
Интерес к Маноласу также проявляют «Милан» и «Ювентус».
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«Наполи» работает над трансфером центрального защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
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