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В ряде заведений Минска для волонтеров Европейских игр будет действовать 20% скидка
15.06.2019 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В период с 15 июня по 4 июля в ряде заведений Минска для волонтеров Европейских игр будет действовать 20% скидка. Воспользоваться скидкой можно при предъявлении аккредитационной карты.
Ранее
Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня.
Перечень заведений, которые будут предоставлять скидку, можно посмотреть
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В период с 15 июня по 4 июля в ряде заведений Минска для волонтеров Европейских игр будет действовать 20% скидка.
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