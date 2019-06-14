Источник материала: Tribuna.com

В период с 15 июня по 4 июля в ряде заведений Минска для волонтеров Европейских игр будет действовать 20% скидка. Воспользоваться скидкой можно при предъявлении аккредитационной карты.

Ранее сообщалось, что на ЕИ будут работать 8 тысяч волонтеров. На одно место претендовали три кандидата.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня.

Перечень заведений, которые будут предоставлять скидку, можно посмотреть здесь.