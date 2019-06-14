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ABC: Погба готов устроить бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не отпустит его в «Реал»
15.06.2019 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо намерен перейти в «Реал» в это межсезонье.
26-летний хавбек готов устроить бойкот, если руководство английского клуба будет упрямиться продавать его, утверждает ABC.
Первым шагом станет трансферный запрос от француза. Если «МЮ» не отреагирует, есть вероятность, что игрок откажется принимать участие в предсезонной подготовке.
Погба ради перехода в «Реал» согласится на понижение зарплаты. В Мадриде готовы платить ему 11 миллионов евро в год – столько же, сколько другому новичку Эдену Азару. Больше получать будет только капитан команды Серхио Рамос – 12 миллионов.
«Юнайтед» хочет заработать на продаже Поля 180 миллионов евро, однако «Реал» готов заплатить не более 125 миллионов, включая бонусы.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо намерен перейти в «Реал» в это межсезонье.
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