ABC: Погба готов устроить бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не отпустит его в «Реал»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо намерен перейти в «Реал» в это межсезонье.

26-летний хавбек готов устроить бойкот, если руководство английского клуба будет упрямиться продавать его, утверждает ABC.

Первым шагом станет трансферный запрос от француза. Если «МЮ» не отреагирует, есть вероятность, что игрок откажется принимать участие в предсезонной подготовке.

Погба ради перехода в «Реал» согласится на понижение зарплаты. В Мадриде готовы платить ему 11 миллионов евро в год – столько же, сколько другому новичку Эдену Азару. Больше получать будет только капитан команды Серхио Рамос – 12 миллионов.

«Юнайтед» хочет заработать на продаже Поля 180 миллионов евро, однако «Реал» готов заплатить не более 125 миллионов, включая бонусы.