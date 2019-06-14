Иван Биончик: «Летом игры должны начинаться не ранее 6-7 часов вечера. Приходит болельщик, сидит на солнцепеке с детьми – это достаточно тяжело»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Дняпро» Иван Биончик считает, что летом матчи должны начинаться в 6-7 вечера. Напомним, «Дняпро» одолел «Ислочь» (3:0).

«Беспокоила жара. Не мое дело советовать, но выскажу мнение, что летом игры должны начинаться не ранее 6-7 часов вечера. Не должны играть в два, в четыре часа. Приходит болельщик, сидит на солнцепеке с детьми – это достаточно тяжело. Если мы хотим видеть качество игры, не должно быть много солнца, жары.

Мне кажется, на это стоит обратить внимание – все-таки это качество игры и турнира, которые нам хочется видеть в каждом матче», – сказал Биончик.