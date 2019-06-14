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Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ

15.06.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1).

Голкипер украинской команды Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь турнира.

Лучшим футболистом турнира признан южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин. Он получил «Золотой мяч» ЧМ, опередив украинского хавбека Сергея Булецу (2-е место) и защитника сборной Эквадора Гонсало Плату (3-е место).

20-летний Лунин является игроком «Реала». Минувший сезон он провел в аренде за «Леганес» и принял участие в пяти матчах Ла Лиги.

 
 
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Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1).
 
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