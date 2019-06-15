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Сергей Ясинский: «Могли не то, что вничью сыграть — выиграть с крупным счетом»

15.06.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский подвел итог матча против «Торпедо-БелАЗ» (0:1). 

– Хоть настроение и не очень хорошее — а если честно, то совсем плохое оттого, что мы проиграли, но действиями своих футболистов я доволен. Считаю, мы сыграли сегодня хороший по качеству матч, как ни удивительно это звучит про проигранную игру.

Но если команда не позволяет создать у своих ворот стопроцентные голевые возможности и при этом создает не меньше трех острых моментов у чужих ворот, то эта команда играет хорошо. К сожалению, эти моменты мы не реализовали. А могли не то, что вничью сыграть — выиграть с крупным счетом. Но самое обидное, наверное, все-таки не это, а то, что пропустили мы мяч из-за несчастного случая. Наш защитник оступился и пропустил проникающую передачу. А футболисты хозяев, естественно, очень квалифицированные — особенно группа атаки. И нападающий «Торпедо» очень классно и хладнокровно воспользовался этим подарком.

Я уверен в другом. Раз у нас есть игра, раз у нас есть команда, причем с характером — а я это сегодня видел на поле, значит, очки мы будем набирать. А чемпионат большой. И эти трудные времена наверняка пройдут. Скоро будет межкруговая пауза, и нам очень хочется удлинить скамейку, чтобы меньше зависеть от болезней. Сегодня вот по этой причине два наших основных игрока — Козлов и Матвеенко — не смогли принять участия в матче. А оно могло бы стать той каплей, которая склонила бы чашу весов в нашу сторону.

Поэтому хоть мы и уезжаем с поражением, но в отношении команды и будущего нашего коллектива в этом сезоне есть сдержанный оптимизм.

- Что за болезни у Козлова и Матвеенко? И почему вне заявки остался Гущенко?

– Гущенко — из-за травмы, полученной в финале Кубка. К следующей игре должен восстановиться. А Журов, считаю, сыграл достаточно надежно. Честно говоря, у него и работы-то немного было. А что касается полевых игроков, то это ощутимые потери для нас. У Козлова и Матвееенко обычные человеческие болезни — температура, инфекции и все такое. Как только выздоровеют, сразу вернутся в строй, – сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский подвел итог матча против «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
 
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