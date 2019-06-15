Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy

Источник материала: Tribuna.com

Издание Tuttosport представило расширенный список претендентов из ста человек на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).

В него вошли, в частности, Браим Диас, Андрей Лунин, Винисиус Жуниор (все – «Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот ( ), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Кай Хавертц («Байер»), Каллум Хадсон-Одои ( ), Жоау Феликс («Бенфика») и действующий обладатель награды Маттейс де Лигт ( ).

По итогам голосования, которое продлится до октября, будет определен список финалистов из 20 человек, а победитель будет назван в конце года.