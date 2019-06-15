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Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy

15.06.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Издание Tuttosport представило расширенный список претендентов из ста человек на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).

В него вошли, в частности, Браим Диас, Андрей Лунин, Винисиус Жуниор (все – «Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Кай Хавертц («Байер»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Жоау Феликс («Бенфика») и действующий обладатель награды Маттейс де Лигт («Аякс).

По итогам голосования, которое продлится до октября, будет определен список финалистов из 20 человек, а победитель будет назван в конце года.

 
 
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Издание Tuttosport представило расширенный список претендентов из ста человек на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).
 
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