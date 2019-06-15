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Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy
15.06.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Издание Tuttosport представило расширенный список претендентов из ста человек на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).
В него вошли, в частности, Браим Диас, Андрей Лунин, Винисиус Жуниор (все – «Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот (
По итогам голосования, которое продлится до октября, будет определен список финалистов из 20 человек, а победитель будет назван в конце года.
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Издание Tuttosport представило расширенный список претендентов из ста человек на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).
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