ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде

16.06.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1) победил немца Тома Шварца (24-1).

Поединок прошел в Лас-Вегасе. 

Рефери остановил бой во втором раунде, зафиксировав победу Фьюри техническим нокаутом (угол Шварца отказался от продолжения боя).

Это 20-я победа нокаутом в карьере Фьюри.

В андеркарде кубинский полутяжеловес Салливан Баррера (22-3) проиграл Джесси Харту (26-2) единогласным решением судей (99-90, 96-93, 97-92).

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1) победил немца Тома Шварца (24-1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вадим Скрипченко: «Владели территориальным преимуществом. Было достаточно много у нас доставок мяча в штрафную, но реализация оставляет желать лучшего»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • осенняя спортивная обувь вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика