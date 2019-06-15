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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде
16.06.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1) победил немца Тома Шварца (24-1).
Поединок прошел в Лас-Вегасе.
Рефери остановил бой во втором раунде, зафиксировав победу Фьюри техническим нокаутом (угол Шварца отказался от продолжения боя).
Это 20-я победа нокаутом в карьере Фьюри.
В андеркарде кубинский полутяжеловес Салливан Баррера (22-3) проиграл Джесси Харту (26-2) единогласным решением судей (99-90, 96-93, 97-92).
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1) победил немца Тома Шварца (24-1).
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