Хоккейная команда «Пинские ястребы» примет участие в розыгрыше Кубка Руслана Салея-2019

Источник материала: Полесская правда

Федерации хоккея Беларуси опубликовала расписание матчей группового этапа Кубка Руслана Салея-2019, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.



На предварительной стадии 16 команд разделятся на две группы по 8 в каждой. С 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в «финал четырех» турнира, где к ним добавятся минское «Динамо» и «Юность».

В группе А будут выступать «Неман», «Гомель», молодежная (U20) сборная Беларуси, «Локомотив», «Могилев», «Пинские ястребы», «Барановичи», «Бобруйск». Группу Б составили «Шахтер», «Динамо-Молодечно», «Металлург», «Лида», «Брест», «Химик», «Витебск», юниорская (U18) сборная Беларуси.

Откроется первая стадия турнира 1 августа матчами «Локомотив» — «Бобруйск», «Могилев» — «U20», «Пинские ястребы» — «Гомель», «Барановичи» — «Неман», «Лида» — Витебск», «Металлург» — «U18», «Брест» — «Шахтер», «Химик» — «Динамо-Молодечно». Следующие встречи состоятся 3, 5, 7, 10, 12 и 14 августа. Матчи финального раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше.

Кубок Республики Беларусь по хоккею с шайбой — ежегодный турнир, проводимый Федерацией хоккея Республики Беларусь с сезона-2002/03. Первым обладателем трофея стал столичный «Керамин».

7 сентября 2011 года легендарный хоккеист Республики Беларусь Руслан Салей погиб вместе с командой «Локомотив» при взлете самолета из ярославского аэропорта. По многочисленным просьбам болельщиков Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» решила увековечить его память. В 2013 году Кубку Республики Беларусь было присвоено имя Руслана Салея.