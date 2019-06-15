Месси не забивает в 10 из 13 последних матчах за сборную Аргентины

Источник материала: Tribuna.com

в первом туре Кубка Америки уступила команде Колумбии (0:2).

Нападающий Лионель Месси не отметился голом. 31-летний форвард не забивает в 10 из 13 последних матчей за национальную сборную страны.

За этот отрезок Месси забил 7 голов: по хет-трику в товарищеской игре против Гаити (4:0) и матче отбора ЧМ-2018 против Эквадора (3:1), также на его счету забитый мяч в ворота Нигерии на ЧМ-2018 (2:1).

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