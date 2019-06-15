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Александр Кожевников: «Именно Вудкрофт в дуэте с Льюисом довели Беларусь до ручки, то есть до первого дивизиона. Где логика?!»

16.06.2019 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возвращении Крэйга Вудкрофта на должность главного тренера минского «Динамо».

«Честно скажу, не понимаю, что происходит в лучшем клубе Беларуси. Президент страны играет в хоккей, республика уделяет этому виду спорта большое внимание, но на уровне «Динамо», к сожалению, уже не первый сезон ведутся какие-то игры. Только за последний год через клуб прошли три тренера — Дуайер, Сидоренко и уже чуть ли не назначенный Андриевский, а теперь ставка делается на Вудкрофта, причем уже во второй раз. Хотя, если не ошибаюсь, именно Вудкрофт в дуэте с другим североамериканцем — Льюисом — довели Беларусь до ручки, то есть до первого дивизиона. Где логика?!

Чем объяснить белорусскую любовь к канадским тренерам? Только тем, что североамериканцы не мешают делать свои дела. Они приезжают к нам на заработки с бригадами соотечественников. Дали быстрый результат — отлично, нет — мыльные пузыри надуты, деньги получены, а дальше хоть трава не расти. Сказкам про то, что они будут растить молодых, верят, по-моему, только в Ярославле, где нам недавно объяснили, что новый тренер Мактавиш едва ли не лучше всех знает местных юниоров…

Посмотрим, каким будет его штаб, думаю, одним Грабовским дело не ограничится. Как в свое время с Торчетти в ЦСКА, который вместе с собой привез из Северной Америки бригаду ассистентов, причем и для молодежного клуба, — сказал Кожевников.

 
 
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возвращении Крэйга Вудкрофта на должность главного тренера минского «Динамо».
 
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