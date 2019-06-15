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Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»
16.06.2019 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса».
60-летний специалист перешел в туринскую команду из «Челси», заключив контракт на три года.
Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию в размере пяти миллионов фунтов.
В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.
Сарри имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».
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Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса».
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