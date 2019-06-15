Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»

Источник материала: Tribuna.com

Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса».

60-летний специалист перешел в туринскую команду из «Челси», заключив контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию в размере пяти миллионов фунтов.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».