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БАТЭ – «Шахтер». Рыбак удален на 35-й минуте
16.06.2019 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Павел Рыбак в матче чемпионата Беларуси с БАТЭ на 35-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
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Защитник «Шахтера» Павел Рыбак в матче чемпионата Беларуси с БАТЭ на 35-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
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