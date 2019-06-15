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БАТЭ – «Шахтер». Рыбак удален на 35-й минуте

16.06.2019 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Павел Рыбак в матче чемпионата Беларуси с БАТЭ на 35-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию встречи.

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Защитник «Шахтера» Павел Рыбак в матче чемпионата Беларуси с БАТЭ на 35-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
 
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