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«Динамо» Минск – «Энергетик-БГУ». Чочиев, Дьяков и Тигиев – вне заявки
16.06.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы минского «Динамо» и «Энергетика-БГУ» на матч чемпионата Беларуси. Эта первая игра для нового главного тренера динамовцев Сергея Гуренко.
Отметим, что в заявке минчан отсутствуют россияне Алан Чочиев, Виталий Дьяков и Георгий Тигиев.
Динамо Минск: Плотников, Швецов, Яхая, Капленко, Данило, Залеский, Зубович, Халимончик, Олехнович, Гаврилович (к), Вергейчик.
Игнатович, Чиж, Фатаи, Ксенофонтов, Треботич, Билоног, Муниру
Энергетик-БГУ: Харитонович, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк, Мавату, Яскович, Юдчиц, Васильев, Шкурин, Тве, Совпель.
Запасные: Лесько, Гречишко, Ходжамов, Плехов, Джумашев, Мусаханян, Диас.
Матч начнется в 19.00.
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Стали известны составы минского «Динамо» и «Энергетика-БГУ» на матч чемпионата Беларуси.
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