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«Динамо» Минск – «Энергетик-БГУ». Чочиев, Дьяков и Тигиев – вне заявки

16.06.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы минского «Динамо» и «Энергетика-БГУ» на матч чемпионата Беларуси. Эта первая игра для нового главного тренера динамовцев Сергея Гуренко.

Отметим, что в заявке минчан отсутствуют россияне Алан Чочиев, Виталий Дьяков и Георгий Тигиев.

Динамо Минск: Плотников, Швецов, Яхая, Капленко, Данило, Залеский, Зубович, Халимончик, Олехнович, Гаврилович (к), Вергейчик.

Игнатович, Чиж, Фатаи, Ксенофонтов, Треботич, Билоног, Муниру

Энергетик-БГУ: Харитонович, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк, Мавату, Яскович, Юдчиц, Васильев, Шкурин, Тве, Совпель.

Запасные: Лесько, Гречишко, Ходжамов, Плехов, Джумашев, Мусаханян, Диас.

Матч начнется в 19.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы минского «Динамо» и «Энергетика-БГУ» на матч чемпионата Беларуси.
 
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