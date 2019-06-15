БАТЭ – «Шахтер». Матч посетили 7725 зрителей, но рекорда сезона на «Борисов-Арене» не получилось

Источник материала: Tribuna.com

Матч чемпионата Беларуси БАТЭ – «Шахтер» (3:1) посетили 7725 зрителей.

Отметим, что сегодня рекорда посещаемости сезона в Борисове не случилось. Больше всего зрителей посетили матч на «Борисов-Арене» против брестского «Динамо» в рамках третьего тура – 11269.

Напомним, «Борисов-Арена» вмещает более 13 тысяч человек.

Все голы и нереальное сумасшествие в сегодняшнем топ-матче – у нас в телеге