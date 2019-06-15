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БАТЭ – «Шахтер». Матч посетили 7725 зрителей, но рекорда сезона на «Борисов-Арене» не получилось
16.06.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч чемпионата Беларуси БАТЭ – «Шахтер» (3:1) посетили 7725 зрителей.
Отметим, что сегодня рекорда посещаемости сезона в Борисове не случилось. Больше всего зрителей посетили матч на «Борисов-Арене» против брестского «Динамо» в рамках третьего тура – 11269.
Напомним, «Борисов-Арена» вмещает более 13 тысяч человек.
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Матч чемпионата Беларуси БАТЭ – «Шахтер» (3:1) посетили 7725 зрителей.
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