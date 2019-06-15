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Сергей Ташуев: «Первая желтая карточка Рыбаку надуманная. Там даже фола не было. Но так решил судья»

16.06.2019 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтер» Сергей Ташуев прокомментировал поражение (1:3) от БАТЭ в матче 11-го тура первенства Беларуси.

– До удаления проблем не было. Контролировали матч. Были моменты. Даже в штангу попадали. Хотя и издержки были. Плохо разворачивались. Удаление и второй пропущенный мяч решили исход встречи.

– Поражение скажется на подготовке к матчу с брестским «Динамо»?

– Нет. Мы уже начали готовиться к игре с ними. Ментально.

– Громыко вышел на поле в стартовом составе, а Селява остался на скамейке. Не слишком ли смелое решение в игре с БАТЭ?

– Нет. Мы собирались активно играть. Мы хотим в футбол играть. БАТЭ силен и мы сильны. Считаем, что недостаточно агрессивно начали сегодняшнюю игру. Была проблема, что мы слишком спокойно отнеслись к началу встречи. Это самая большая ошибка. Смелое решение, несмелое. Нормальное – играть в футбол! Ладно, проехали.

Единственное, что скажу: первая желтая карточка Рыбаку явно надуманная. Там даже фола не было. Но так решил судья. Ему виднее, – сказал Ташуев.

Сегодняшнюю игру обслуживала бригада судей во главе с Дмитрием Дмитриевым.

Топовый штрафной Антича, дубль Драгуна, рука Баги – весь огонь матча БАТЭ – «Шахтер» у нас в телеге

 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтер» Сергей Ташуев прокомментировал поражение (1:3) от БАТЭ в матче 11-го тура первенства Беларуси.
 
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БАТЭ победил "Шахтер" в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу
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