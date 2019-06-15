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Алексей Бага: «Рады трем очкам. Понимали, с кем играем»

16.06.2019 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог победе (3:1) над солигорским «Шахтером» в матче 11-го тура первенства Беларуси.

– Тяжелая игра. Рады трем очкам. Понимали, с кем играем. Понимали, что у нас и у соперников некоторые игроки отъезжали в сборные. Отлучка футболистов, как правило, вносит коррективы в подготовку. Но мы добыли три балла и идем дальше.

– Почему в других матчах, менее рейтинговых, БАТЭ не удается так же хорошо настроиться, как сегодня?

– Например?

– В начале сезона.

– Ну, например?

– До этого два матча хороших.

– А до этого?

– Со «Слуцком»...

– 3:0 счет. Какие вопросы еще?

– Эм.

– Давайте следующий вопрос.

– Драгун эмоционально отпраздновал гол, обнялся с вами. Есть ли предыстория?

– Ну, он просто нравится мне как парень и человек. На самом деле никаких предысторий. Просто эмоциональный матч. Стас подбежал ко мне и разделил радость от красивого гола.

– Вам как тренеру психологически комфортнее идти по дистанции, когда команда лидирует в таблице или нет?

– Две стороны медали. Если изначально ты работаешь в команде, которая ставит перед собой большие цели, то в любом случае оказываешься под давлением. Через день у нас жеребьевка Лиги чемпионов. Не могу сказать, что когда есть отрыв от преследователей в чемпионате, чувствую себя комфортно. Ты всегда под давлением, под призмой. Если есть какой-то отрыв, то это не повод отдыхать и не делать свое дело.

– В стрессе вы себя чувствуете себя лучше?

– Его главное вовремя снять. Привыкаю и удовольствие получаю. Нормальное состояние. В этом что-то есть.

Что касается посещаемости сегодня: вывеска хорошая. Болельщики собрались, спасибо им. Солнышко ушло. На трибунах, наверное, комфортно было находиться. Особенно, когда не попадаешь под дождик. Хочется верить, что мы сегодня не разочаровали зрителей, – сказал Бага.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог победе (3:1) над солигорским «Шахтером» в матче 11-го тура первенства Беларуси.
 
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