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Президент «ПСЖ»: «Больше не потерплю суперзвездного поведения. Кому не нравится – чао, двери открыты»
16.06.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент
«Я понял, что нам нужны перестановки, в противном случае мы бы продолжили двигаться в никуда. Вопрос о назначении
Игроки должны относиться к своим обязанностям еще более ответственно, чем ранее. Отношение должно быть совершенно другим. Им придется делать больше, работать больше.
Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если их это не устраивает, двери открыты, чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения», – сказал аль-Хелайфи.
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Президент «ПСЖ»: «Больше не потерплю суперзвездного поведения. Кому не нравится – чао, двери открыты»
Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи высказался о перестановках в команде.
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