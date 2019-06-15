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Президент «ПСЖ»: «Больше не потерплю суперзвездного поведения. Кому не нравится – чао, двери открыты»

16.06.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи высказался о перестановках в команде.

«Я понял, что нам нужны перестановки, в противном случае мы бы продолжили двигаться в никуда. Вопрос о назначении Леонардо был решен за две минуты. Лео – свой парень, он отлично работает. Я полностью в нем уверен. Он работает на благо всех, в том числе футболистов.

Игроки должны относиться к своим обязанностям еще более ответственно, чем ранее. Отношение должно быть совершенно другим. Им придется делать больше, работать больше.

Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если их это не устраивает, двери открыты, чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения», – сказал аль-Хелайфи.

 
 
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Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи высказался о перестановках в команде.
 
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