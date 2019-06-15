Гуренко об отстутствии Чочиева, Дьякова и Тигиева: «Все они травмировались»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Энергетиком» (6:1) в матче 11-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент .com.

– Доволен результатом. Увидел наши проблемы воочию, потому что тренировочный процесс – это одно, а игра – совсем другое. Скажу так: есть к чему расти и куда прибавлять. Главное, что сегодня выиграли. Но проблем достаточно.

– Трио россиян сегодня осталось вне заявки . Может быть, они уже покинули команду?

– Ничего не могу ответить. Все они травмировались, – сказал Гуренко.

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