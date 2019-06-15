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Гуренко об отстутствии Чочиева, Дьякова и Тигиева: «Все они травмировались»
16.06.2019 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Доволен результатом. Увидел наши проблемы воочию, потому что тренировочный процесс – это одно, а игра – совсем другое. Скажу так: есть к чему расти и куда прибавлять. Главное, что сегодня выиграли. Но проблем достаточно.
– Трио россиян сегодня
– Ничего не могу ответить. Все они травмировались, – сказал Гуренко.
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