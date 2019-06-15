Белорусские гандболисты завершили квалификацию ЧЕ разгромом сборной Финляндии с разницей в 25 мячей

Источник материала: БелТА

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси разгромили финнов в заключительнлм матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в брестском дворце спорта "Виктория" прошла с подавляющим преимуществом белорусов. Уже после первого тайма хозяева выигравали с разницей в 12 мячей, а в итоге победили со счетом 40:15.

В другом поединке 6-го тура 5-й квалификационной группы сборная Чехии на своей площадке уступила команде Боснии и Герцеговины - 23:24.

Итоговое положение: Чехия - 8 очков (6 игр), Беларусь - 8 (6), Босния и Герцеговина - 8 (6), Финляндия - 0 (6).

Белорусы, чехи и боснийцв вышли в финальную стадию континентального первенства. Туда также попали сборные Германии, Словении, Хорватии, Северной Македонии, Дании, Венгрии, Латвии, Португалии, Франции, Украины, России, Польши, Швейцарии, Исландии, Черногории, Сербии и Нидерландов.

Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 с 9 по 26 января примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, были освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.-0-