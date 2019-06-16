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Михаил Грабовский: «Объявляю официально, что моя игровая карьера завершена»
16.06.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий, а сейчас ассистент Крэйга Вудкрофта в минском «Динамом» Михаил Грабовский в эфире передачи «Спорт-клуб» на телеканале
– Для белорусских болельщиков официально заявляю: я с хоккеем завершил. Как игрок.
Наверное, сам для себя решил, что дома сидеть не лучший вариант. Надо чем-то заниматься. Как игрок карьера не позволяет, поэтому хочу попробовать себя в роли тренера.
С Крэйгом знакомы давно. Еще с 2014 года, делали с ним вместе детский лагерь. Знаю, как он ведет игру, готовит команду. Видел его стиль игры, поэтому, думаю, с ним будет достаточно просто, – сказал Грабовский.
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Бывший нападающий, а сейчас ассистент Крэйга Вудкрофта в минском «Динамом» Михаил Грабовский в эфире передачи «Спорт-клуб» на телеканале ОНТ сообщил, что...
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