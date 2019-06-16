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Гуренко о задачах: «Я считаю, мы немножко идем, как аутсайдеры. Только ребята могут все изменить. Но на хвост сядем»

16.06.2019 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча 11 тура чемпионата Беларуси с «Энергетиком» (6:1), который стал для него первым на своем посту в этом сезоне, рассказал о том, какие задачи поставлены перед ним.

– Какие задачи вам поставили?

– В следующем году нам однозначно нужно быть в еврокубках. Как сложится... В этом году три команды очень прилично укомплектованы, сыграны. Я считаю, мы немножко идем, как аутсайдеры. Только ребята могут все изменить. Но на хвост сядем. Как я всегда говорю, в драку мы ввяжемся, а там уже...

– Фанаты сегодня несколько раз скандировали ваше имя. Слышали это? И насколько для вас важна их поддержка?

– Мне казалось, меня звали на поле. Конечно, очень приятно. Но, думаю, будь другой результат, не скандировали бы. Значит, это благодаря футболистам, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча 11 тура чемпионата Беларуси с «Энергетиком» (6:1), который стал для него первым на своем посту в этом...
 
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