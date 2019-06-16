Автобус, который «Юность» пыталась продать за 741 тыс. долларов, в итоге передали НОК Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, В 2018 году после резонансной покупки дорогого автобуса «Юность» выставила его на продажу за 741 тыс. долларов.

Продать дорогостоящий транспорт так и не удалось. Столичный клуб передал автобус Национальному олимпийскому комитету Беларуси, сообщает газета «Белорусы и рынок» .

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