ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус, который «Юность» пыталась продать за 741 тыс. долларов, в итоге передали НОК Беларуси

16.06.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, В 2018 году после резонансной покупки дорогого автобуса «Юность» выставила его на продажу за 741 тыс. долларов.

Продать дорогостоящий транспорт так и не удалось. Столичный клуб передал автобус Национальному олимпийскому комитету Беларуси, сообщает газета «Белорусы и рынок».

«Юность» продает тюнингованный автобус: он очень крутой и стоит, как самосвал БелАЗ

Захаров сорвал рекламу галстуков, троллинг «Юности» заметил Лукашенко. Кое-что новое о маркетинге «зубров»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, В 2018 году после резонансной покупки дорогого автобуса «Юность» выставила его на продажу за 741 тыс.
 
Новости дня
Новости спорта
 
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика