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Автобус, который «Юность» пыталась продать за 741 тыс. долларов, в итоге передали НОК Беларуси
16.06.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, В 2018 году после резонансной покупки дорогого автобуса «Юность» выставила его на продажу за 741 тыс. долларов.
Продать дорогостоящий транспорт так и не удалось. Столичный клуб передал автобус Национальному олимпийскому комитету Беларуси, сообщает газета
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Как сообщалось ранее, В 2018 году после резонансной покупки дорогого автобуса «Юность» выставила его на продажу за 741 тыс.
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