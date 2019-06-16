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L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

16.06.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб.

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение этим летом.

Утверждается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в «ПСЖ» и тоже хочет уйти. Агент Пини Захави, который находится в плотном контакте с семьей игрока, начал работу по его возвращению в Испанию.

 
 
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Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб.
 
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