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L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
16.06.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «ПСЖ»
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение этим летом.
Утверждается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в
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Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб.
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