L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» может покинуть клуб.

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение этим летом.

Утверждается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в и тоже хочет уйти. Агент Пини Захави, который находится в плотном контакте с семьей игрока, начал работу по его возвращению в Испанию.