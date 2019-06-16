Брестское «Динамо» обошло БАТЭ и вернулось на 1-е место в таблице. Следующий тур – с «Шахтером»

Источник материала: Tribuna.com

В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).

Таким образом, команда Марцела Лички обошла в таблице БАТЭ и снова вернулась на первое место.

У «Динамо» 29 очков, у борисовчан – 27. У «Шахтера», который сегодня уступил БАТЭ, третья строчка и 24 очка.

Отметим, что в следующем туре «Шахтер» примет брестское «Динамо». Игра пройдет 22 июня.

Таблица высшей лиги