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Брестское «Динамо» обошло БАТЭ и вернулось на 1-е место в таблице. Следующий тур – с «Шахтером»

16.06.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).

Таким образом, команда Марцела Лички обошла в таблице БАТЭ и снова вернулась на первое место.

У «Динамо» 29 очков, у борисовчан – 27. У «Шахтера», который сегодня уступил БАТЭ, третья строчка и 24 очка.

Отметим, что в следующем туре «Шахтер» примет брестское «Динамо». Игра пройдет 22 июня.

Таблица высшей лиги

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).
 
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