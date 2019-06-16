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Брестское «Динамо» обошло БАТЭ и вернулось на 1-е место в таблице. Следующий тур – с «Шахтером»
16.06.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).
Таким образом, команда Марцела Лички обошла в таблице БАТЭ и снова вернулась на первое место.
У «Динамо» 29 очков, у борисовчан – 27. У «Шахтера», который сегодня уступил БАТЭ, третья строчка и 24 очка.
Отметим, что в следующем туре «Шахтер» примет брестское «Динамо». Игра пройдет 22 июня.
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В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).
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