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Лаптев отличился в пятом матче подряд. Вместе с Квашуком он возглавляет таблицу бомбардиров

16.06.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).

Один из мячей брестчан провел форвард Денис Лаптев.

Таким образом, нападающий с семью голами возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Беларуси. Такое же количество точных ударов у Виталия Квашука из «Гомеля».

Добавим, что Лаптев отличился забитым голом в пятом матче подряд.

Аккуратный голешник Дэна топфорварда Лаптева у нас в телеграме

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).
 
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