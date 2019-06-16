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Лаптев отличился в пятом матче подряд. Вместе с Квашуком он возглавляет таблицу бомбардиров
16.06.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).
Один из мячей брестчан провел форвард Денис Лаптев.
Таким образом, нападающий с семью голами возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Беларуси. Такое же количество точных ударов у Виталия Квашука из «Гомеля».
Добавим, что Лаптев отличился забитым голом в пятом матче подряд.
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В матче 11 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» разгромило «Гомель» (3:0).
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