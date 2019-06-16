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Анатолий Байдачный: «Мархелю только доверили молодежку, ему надо бы как-то проявить себя на этом поприще, а потом в национальную»

17.06.2019 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Анатолий Байдачный прокомментировал возможное назначение Михаила Мархеля на пост главного тренера сборной Беларуси.

- Главный претендентом на должность главного тренера сборной Беларуси называется имя Михаила Мархеля, который сейчас возглавляет молодежку. Что думаете по этому поводу? 

– Ну, Миша, работал у меня помощником. Он хороший, думающий парень. Хороший тренер. Вопрос только в том, что вот ему только доверили молодежку, ему надо бы как-то проявить себя на этом поприще, а потом в национальную. А то может получиться так, что и мимо молодежной, и мимо национальной пройдет все, – сказал Байдачный в эфире «Спортклуба» на «ОНТ».

 
 
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Белорусский тренер Анатолий Байдачный прокомментировал возможное назначение Михаила Мархеля на пост главного тренера сборной Беларуси.
 
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