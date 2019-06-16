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Анатолий Байдачный: «Мархелю только доверили молодежку, ему надо бы как-то проявить себя на этом поприще, а потом в национальную»
17.06.2019 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер Анатолий Байдачный прокомментировал
- Главный претендентом на должность главного тренера сборной Беларуси называется имя Михаила Мархеля, который сейчас возглавляет молодежку. Что думаете по этому поводу?
– Ну, Миша, работал у меня помощником. Он хороший, думающий парень. Хороший тренер. Вопрос только в том, что вот ему только доверили молодежку, ему надо бы как-то проявить себя на этом поприще, а потом в национальную. А то может получиться так, что и мимо молодежной, и мимо национальной пройдет все, – сказал Байдачный в эфире «
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