Анатолий Байдачный: «Мархелю только доверили молодежку, ему надо бы как-то проявить себя на этом поприще, а потом в национальную»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Анатолий Байдачный прокомментировал возможное назначение Михаила Мархеля на пост главного тренера сборной Беларуси.

- Главный претендентом на должность главного тренера сборной Беларуси называется имя Михаила Мархеля, который сейчас возглавляет молодежку. Что думаете по этому поводу?

– Ну, Миша, работал у меня помощником. Он хороший, думающий парень. Хороший тренер. Вопрос только в том, что вот ему только доверили молодежку, ему надо бы как-то проявить себя на этом поприще, а потом в национальную. А то может получиться так, что и мимо молодежной, и мимо национальной пройдет все, – сказал Байдачный в эфире « Спортклуба » на «ОНТ».