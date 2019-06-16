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Анатолий Котов: «ЕИ сравнивают с «Голодными играми»? Рады, что нас ассоциируют с такой сагой — доходной и популярной. А остальное — желание хайпануть»

17.06.2019 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов рассказал о пиар-продвижении Европейский игр.

— Две точки зрения по поводу пиара. Первая: он провальный, и белорусы до сих пор не понимают, что им втюхивают.

— Внутри страны выпущена масса материалов про Игры. Понятно, год назад их было меньше, сейчас больше. Другое дело — кто что читает и кто что смотрит. Но в целом мне кажется, что задача по информированию населения об Играх выполнена более чем на сто процентов. Об этом говорят из каждого утюга. Однако люди воспринимают свою сферу интересов. Игры — в первую очередь спорт, так что о них слышат прежде всего болельщики.

Спорт — это, конечно, ядро. Но вокруг сделана культурная программа, которая привлекает много большее число белорусов: фестивали, выставки, фан-зона — праздник, который рекламирует сам себя.

— Радикально иная точка зрения по поводу пиара: вы задрали со своими Играми.

— Слушайте, лично мне нравится, что наши национальные телеканалы подходят к этому процессу нетривиально. Запустилось много новых спецпроектов. Это не просто информирование, это творческий процесс. Интересно посмотреть.

— Как вам название «Голодные игры»?

— Очень рады, что нас ассоциируют с такой интересной сагой — доходной и популярной. А все остальное — желание хайпануть на критике, – сказал Котов.

 
 
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Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов рассказал о пиар-продвижении Европейский игр.
 
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