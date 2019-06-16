Источник материала: Tribuna.com

ФХБ внесла предложение по изменению закона «О рекламе». В связи с этим пресс-служба организации опубликовала объяснение такого решения.

«В настоящее время статьей 23 Закона Республики Беларусь «О рекламе» установлены следующие ограничения на рекламу игорных заведений и азартных игр (к таким заведениям относятся букмекерские конторы и букмекерские игры). «Запрещается размещение (распространение) рекламы игорных заведений и азартных игр:

на телевидении и радио с 7.00 до 22.00;

в зданиях (помещениях, сооружениях) учреждений образования, организаций здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта (за исключением расположенных на их территории помещений

букмекерских контор и тотализаторов);

в изданиях, средствах массовой информации, предназначенных для граждан в возрасте до 18 лет либо специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья;

на игрушках.

Организация и проведение конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных мероприятий, пари в целях стимулирования реализации услуг игорных заведений и азартных игр запрещаются».

По сути, данные ограничения имеют действие исключительно в отношении медиа-продукта, создаваемого местными, белорусскими субъектами хозяйствования, в то время как в условиях современного развития телекоммуникаций (интернет, спутниковое телевидение) зрителю не составляет никакого труда потреблять медиа-продукт иностранного производства (и, более того, в большинстве случаев он выберет именно этот продукт по причине его более высокого качестве, достигнутого в том числе и за счет рекламных бюджетов).

Потребляя иностранный медиа-продукт, зритель потребляет и рекламу, сопутствующую этому продукту, в том числе рекламу букмекерских компаний. Таким образом, реклама беттинговых компаний тем или иным образом массированно доводится до белорусского потребителя, причем совершенно легальными способами. Сложившая ситуация является наглядной демонстрацией расхожей поговорки «стрелять себе в ногу»: имеющееся законодательство не защищает зрителя, но лишь создает ограничения для местных субъектов хозяйствования, ставя их в заведомо проигрышное положение в их конкуренции с иностранными субъектами хозяйствования, для которых эти ограничения не имеют никакого значения.

Как результат, белорусские спортивные клубы, федерации теряют значительный источник финансирования, который имеют их зарубежные коллеги, что сказывается как на общем соревновательном, зрелищном, организационном уровне внутренних соревнований, так и на результатах соперничества с зарубежными командами.

В связи с изложенным выше Ассоциация «Федерация хоккея Беларуси» обратилась с официальным предложением внести изменения в законодательство Республики Беларусь, а именно: часть четвертую пункта второго статьи 23 Закона Республики Беларусь «О рекламе» изложить в следующей редакции: «Запрещается размещение (распространение) рекламы игорных заведений и азартных игр:

на телевидении и радио с 7.00 до 22.00 (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований при условии, что общая продолжитель-ность такой рекламы составляет не более двадцати процентов общего допустимого времени трансляции рекламы во время трансляции спортивных соревнований, если такое общее допустимое время установлено);

в зданиях (помещениях, сооружениях) физической культуры, спорта (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора), учреждений образования, организаций здравоохранения, культуры;

в изданиях, средствах массовой информации, предназначенных для граждан в возрасте до 18 лет либо специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья;

на игрушках.

Организация и проведение конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных мероприятий, пари вцелях стимулирования реализации услуг игорных заведений и азартных игр (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора) запрещаются», – говорится в документе.