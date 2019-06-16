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Бирмингем (WTA). Первый круг. Соболенко сыграет с Се

17.06.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первый день турнира в Бирмингеме Арина Соболенко сыграет против Су-Вэй Се 

Сетка турнира здесь.

Nature Valley Classic – Birmingham

Бирмингем, Великобритания

17 – 23 июня 2019

Premier

Призовой фонд – 1 006 263 долларов

Открытые корты, трава

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Су-Вэй Се (Тайвань)
Дата проведения
17 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Маргарита Гаспарян (Россия)
Дата проведения
17 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Евгения Родина (Россия)
Дата проведения
17 июня, 16.30
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
17 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
17 июня, 16.30
Онлайн матча

 

Михаэла Бузарнеску (Румыния)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
17 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Даяна Ястремская (Украина)  Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Дженнифер Брэди (США)  Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Хэрриет Дарт (Великобритания)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия)  Не определен
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Не определен
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Не определен  Не определен
Дата проведения
18 июня, 13.00
Онлайн матча

 

 
 
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В первый день турнира в Бирмингеме Арина Соболенко сыграет против Су-Вэй Се Сетка турнира здесь.
 
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