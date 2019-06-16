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Бирмингем (WTA). Первый круг. Соболенко сыграет с Се
17.06.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первый день турнира в Бирмингеме Арина Соболенко сыграет против Су-Вэй Се
Сетка турнира
Nature Valley Classic – Birmingham
Бирмингем, Великобритания
17 – 23 июня 2019
Premier
Призовой фонд – 1 006 263 долларов
Открытые корты, трава
Первый круг
Не определен Не определен
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В первый день турнира в Бирмингеме Арина Соболенко сыграет против Су-Вэй Се Сетка турнира здесь.
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