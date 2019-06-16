Уроженец Беларуси Мишук, выступавший в НХЛ, навестил Налибоки спустя 76 лет после отъезда

Источник материала: Tribuna.com

Первый уроженец Беларуси, который играл в НХЛ, Джон Мишук навестил родные Налибоки спустя 76 лет после отъезда.

Бывшему хоккеисту 79 лет. В 1943 году его родную деревню Налибоки сожгли нацисты, а уцелевших жителей направили на принудительные работы в Германию. После войны многие его отец переехал в Канаду. Вскоре забрал к себе и всю семью. Джон начал играть в хоккей в 10 лет и ему удалось пробиться в НХЛ, где он провел 237 матчей и набрал 46 (7+39) очков. В 37 лет он закончил карьеру.

После завершения карьеры Мишук построил успешный бизнес. Сейчас у него с сыновьями четыре рестораны.

«Эту поездку спланировала моя дочь Кэтлин, за что я ей очень благодарен. Для меня важно было побывать в месте, где я родился. Мы сходили на кладбище и в костел. Я здесь всего пару часов, но мне очень комфортно. Я рад, что вернулся в Налибоки. Я пытаюсь почувствовать дух этого места», – сказал Мишук.