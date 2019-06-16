Все клубы экстралиги бесплатно получат от ФХБ обновленные логотипы и дизайнерские комплекты формы

Источник материала: Tribuna.com

Все клубы экстралиги до начала чемпионата Беларуси-2019/20 бесплатно получат новые логотипы и дизайнерские комплекты формы, разработанные известной российской компанией Quberten, которая плотно сотрудничает с командами КХЛ и лигой в целом.

Об этом на пресс-конференции, посвященной новому сезону, сообщил спортивный директор ФХБ Владимир Бережков.

– История из минувшего сезона: «Пинские ястребы» попросили у федерации разрешения перезаявить игрока по ходу чемпионата под другим номером, что запрещено регламентом. Попросили только потому, что майка стоит дорого, они хотели использовать уже имеющуюся освободившуюся. Так вот в грядущем чемпионате при прямом участии наших новых партнеров мы изготовим качественные джерси, которые безвозмездно передадим клубам. Новое лого экстралиги уже представлено, ведется работа над ребрендингом клубных эмблем и в конечном счете всего чемпионата. Так что конфликта и проблем нет. Максимум — недопонимание и неверие некоторых руководителей клубов, что они действительно получат что-то бесплатно с полной передачей прав.

- Когда клубы получат новые форму и лого?

– В конце июня федерация получит обновленный дизайн формы, а 1 июля — новые клубные логотипы. Но с обнародованием повременим. Не исключаем, что клубы не сходу примут предложенные им варианты, будут правки и замечания. Даже уже представленного новое лого экстралиги рождалось непросто – через споры и дискуссии. Это плод согласия дизайнеров, федерации и компании «Париматч».

- Все ли клубы приняли идею ребрендинга? Если у кого-то он напрашивался давно, то, к примеру, «Юность», «Неман» — клубы с богатыми традициями. Нужно ли это им?

– Не все было просто. «Неман» поначалу отнесся скептически, но пример ребрендинга «Ювентуса» гродненцев убедил. «Юность» пока раздумывает – ни «да», ни «нет». Если решат пока оставить как есть – не обидимся. Уверен, заметив эффект на примере других клубов, позже и минчане захотят вернуться к теме, – сказал Бережков.