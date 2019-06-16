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Шилович покидает БГК имени Мешкова
17.06.2019 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БГК имени Мешкова и Сергей Шилович в результате переговоров решили не продлевать сотрудничество. Таким образом, по истечении действующего контракта правый полусредний покидает клуб.
Сергей Шилович выступал за БГК им. Мешкова с февраля 2014 года. Провел за клуб 251 игру, забросил 690 мячей. В составе БГК — шестикратный чемпион Беларуси, пятикратный обладатель Кубка страны, двукратный вице-чемпион SEHA-Газпром Лиги.
В минувшем сезоне Шилович был капитаном БГК им. Мешкова, завоевавшего одиннадцатый титул чемпионов страны.
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БГК имени Мешкова и Сергей Шилович в результате переговоров решили не продлевать сотрудничество.
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