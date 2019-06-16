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Чепа об удалении Рыбака: «Действия футболиста можно охарактеризовать как безрассудные»

17.06.2019 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа прокомментировал спорные моменты матча БАТЭ – «Шахтер».

«В матче БАТЭ – «Шахтер» случилось 3 момента, которые заслуживают внимания.

На 64-й минуте игры Матвейчик делает прострел в штрафную, и мяч попадает Баге то ли в лицо, то ли в руку. Сразу могло показаться, что мяч попал в руку. Так ка руки находились выше плеч, то это наказуемо. Но при подробном рассмотрении видно, что мяч попал футболисту в лицо. Судья принял верное решение, назначив угловой.

Хочу обратить внимание на поведение игроков «Шахтера». В еврокубковых матчах такое поведение будет рассматриваться, как неспортивное (желтая карточка) или агрессивное (красная карточка).

24-я минута игры, первая желтая карточка Павлу Рыбаку. На первый взгляд может показаться, что футболист играет вроде бы в мяч. Так оно и есть, но он действует в безрассудной манере. Что такое безрассудная манера? Правила игры четко трактуют этот термин — когда игрок не учитывает опасность своих действий или возможных последствий для соперника. В данном случае, Павел Рыбак прежде, чем сыграть в мяч, играет в ногу соперника. Причем играет открытыми шипами, что травмоопасно для соперника. Поэтому решение судьи верное, желтая карточка Павлу Рыбаку.

На 35-й минуте матча случился похожий момент. И в данном случае действия Рыбака можно охарактеризовать как безрассудные. Дубайич выиграл позицию, готов сыграть в мяч, а в этот момент Рыбак играет ему сзади в ногу. Очевидная желтая карточка, которая стала для Рыбака второй. Решение судьи верное.

Почему такой резонанс? Потому что удаление произошло в первом тайме, на 35-й минуте игры «Шахтер» остался в меньшинстве. Футболистам нужно помнить, что желтая карточка — это половина красной карточки. Свои действия нужно соизмерять, – сказал Чепа.

Рыбака удалили за две желтые в первом тайме с БАТЭ. Справедливо?

«Просто смешно! Закончили игру на 35-й минуте». Игроки «Шахтера» мочат судейство в матче с БАТЭ

 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа прокомментировал спорные моменты матча БАТЭ – «Шахтер».
 
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