На последних 8-и турнирах Соболенко только однажды прошла дальше второго круга

Источник материала: Tribuna.com

В первом круге турнира в Бирмингеме Арина Соболенко (10, WTA) проиграла теннисистке из Тайваня Су-Вэй Се (28).

Отметим, что на последних восьми турнирах Соболенко смогла пробиться в третий круг лишь однажды – в Страсбурге Арина проиграла в полуфинале.

Пять раз белоруска вылетала в первом круге.