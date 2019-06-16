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На последних 8-и турнирах Соболенко только однажды прошла дальше второго круга
17.06.2019 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом круге турнира в Бирмингеме Арина Соболенко (10, WTA) проиграла теннисистке из Тайваня Су-Вэй Се (28).
Отметим, что на последних восьми турнирах Соболенко смогла пробиться в третий круг лишь однажды – в Страсбурге Арина проиграла в полуфинале.
Пять раз белоруска вылетала в первом круге.
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В первом круге турнира в Бирмингеме Арина Соболенко (10, WTA) проиграла теннисистке из Тайваня Су-Вэй Се (28).
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