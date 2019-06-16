Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, «Юности» вернули автобус который стоит более 700 тысяч долларов. Команда ездила на нем во время плей-офф экстралиги-2019.

Ранее сообщалось о том, что клуб выставил его на продажу за 741 тыс. долларов. Газета «Белорусы и рынок» сообщала , что автобус был передан НОК, однако это информация не подтвердилась.

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