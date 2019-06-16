|
«Юности» вернули автобус, который стоит более 700 тысяч долларов. Команда ездила на нем во время плей-офф экстралиги
17.06.2019 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, «Юности» вернули автобус который стоит более 700 тысяч долларов. Команда ездила на нем во время плей-офф экстралиги-2019.
Ранее сообщалось о том, что клуб выставил его на продажу за 741 тыс. долларов. Газета «Белорусы и рынок»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Юности» вернули автобус, который стоит более 700 тысяч долларов. Команда ездила на нем во время плей-офф экстралиги
По информации Tribuna.com, «Юности» вернули автобус который стоит более 700 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)