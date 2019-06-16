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«Рига», «Пяст», «Линфилд», «Валюр», «Торсхавн» – возможные соперники БАТЭ в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
17.06.2019 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определились возможные соперники БАТЭ по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.
Жеребьевка пройдет 18 июня в Ньоне. Начало — в 15.30 по белорусскому времени.
Борисовчане определены в третью группу для жеребьевки. Возможными соперниками чемпионов Беларуси будут польский «Пяст», исландский «Валюр», североирландский «Линфилд», фарерский «Торсхавн», латвийская «Рига» и победитель предварительного раунда квалификации.
Группа 3
Сеяные
БАТЭ (Беларусь) — 27,500
Марибор (Словения) — 18,500
Русенборг (Норвегия) — 11,500
ХИК (Финляндия) — 9,000
Дандолк (Ирландия) — 7,000
Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000
Несеяные
Победитель предварительного раунда
Пяст (Польша) — 3,850
Валюр (Исландия) — 2,750
Линфилд (Северная Ирландия) — 2,250
Торсхавн (Фареры) — 1,500
Рига (Латвия) — 1,125
Участники предварительного раунда
Полуфиналы (25 июня)
Фероникели (Косово) — Линкольн (Гибралтар)
Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра)
Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 9/10 и 16/17 июля.
19 июня состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда. В случае прохода, БАТЭ вновь окажется в корзине сеяных.
2-й квалификационный раунд — путь чемпионов (20 команд)
23/24 июля и 30/31 июля — матчи 2-го квалификационного раунда
Сеяные
Селтик (Шотландия) — 31,000
Копенгаген (Дания) — 31,000
Динамо (Загреб, Хорватия) — 29,500
БАТЭ (Беларусь) — 27,500
Астана (Казахстан) — 27,500
Лудогорец* (Болгария) — 27,000
АПОЭЛ (Кипр) — 25,500
Карабах (Азербайджан) — 22,000
Марибор (Словения) — 18,500
Црвена Звезда (Сербия) — 16,750
Несеяные
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 16,000
Шериф (Молдова) — 12,250
Русенборг (Норвегия) — 11,500
ХИК (Финляндия) — 9,000
Дандолк (Ирландия) — 7,000
Дюделанж (Люксембург) — 6,250
Шкендия (Македония) — 6,000
Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000
Слован (Словакия) — 6,000
АИК (Швеция) — 5,500
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«Рига», «Пяст», «Линфилд», «Валюр», «Торсхавн» – возможные соперники БАТЭ в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Определились возможные соперники БАТЭ по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.
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