«Рига», «Пяст», «Линфилд», «Валюр», «Торсхавн» – возможные соперники БАТЭ в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

Определились возможные соперники БАТЭ по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Жеребьевка пройдет 18 июня в Ньоне. Начало — в 15.30 по белорусскому времени.

Борисовчане определены в третью группу для жеребьевки. Возможными соперниками чемпионов Беларуси будут польский «Пяст», исландский «Валюр», североирландский «Линфилд», фарерский «Торсхавн», латвийская «Рига» и победитель предварительного раунда квалификации.

Группа 3

Сеяные

БАТЭ (Беларусь) — 27,500

Марибор (Словения) — 18,500

Русенборг (Норвегия) — 11,500

ХИК (Финляндия) — 9,000

Дандолк (Ирландия) — 7,000

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000

Несеяные

Победитель предварительного раунда

Пяст (Польша) — 3,850

Валюр (Исландия) — 2,750

Линфилд (Северная Ирландия) — 2,250

Торсхавн (Фареры) — 1,500

Рига (Латвия) — 1,125

Участники предварительного раунда

Полуфиналы (25 июня)

Фероникели (Косово) — Линкольн (Гибралтар)

Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра)

Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 9/10 и 16/17 июля.

19 июня состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда. В случае прохода, БАТЭ вновь окажется в корзине сеяных.

2-й квалификационный раунд — путь чемпионов (20 команд)

23/24 июля и 30/31 июля — матчи 2-го квалификационного раунда

Сеяные

Селтик (Шотландия) — 31,000

Копенгаген (Дания) — 31,000

Динамо (Загреб, Хорватия) — 29,500

БАТЭ (Беларусь) — 27,500

Астана (Казахстан) — 27,500

Лудогорец* (Болгария) — 27,000

АПОЭЛ (Кипр) — 25,500

Карабах (Азербайджан) — 22,000

Марибор (Словения) — 18,500

Црвена Звезда (Сербия) — 16,750

Несеяные

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 16,000

Шериф (Молдова) — 12,250

Русенборг (Норвегия) — 11,500

ХИК (Финляндия) — 9,000

Дандолк (Ирландия) — 7,000

Дюделанж (Люксембург) — 6,250

Шкендия (Македония) — 6,000

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000

Слован (Словакия) — 6,000

АИК (Швеция) — 5,500