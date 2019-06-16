ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рига», «Пяст», «Линфилд», «Валюр», «Торсхавн» – возможные соперники БАТЭ в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

17.06.2019 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Определились возможные соперники БАТЭ по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Жеребьевка пройдет 18 июня в Ньоне. Начало — в 15.30 по белорусскому времени.

Борисовчане определены в третью группу для жеребьевки. Возможными соперниками чемпионов Беларуси будут польский «Пяст», исландский «Валюр», североирландский «Линфилд», фарерский «Торсхавн», латвийская «Рига» и победитель предварительного раунда квалификации.

Группа 3

Сеяные

БАТЭ (Беларусь) — 27,500

Марибор (Словения) — 18,500

Русенборг (Норвегия) — 11,500

ХИК (Финляндия) — 9,000

Дандолк (Ирландия) — 7,000

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000

Несеяные

Победитель предварительного раунда

Пяст (Польша) — 3,850

Валюр (Исландия) — 2,750

Линфилд (Северная Ирландия) — 2,250

Торсхавн (Фареры) — 1,500

Рига (Латвия) — 1,125

Участники предварительного раунда

Полуфиналы (25 июня)

Фероникели (Косово) — Линкольн (Гибралтар)

Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра)

Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 9/10 и 16/17 июля.

19 июня состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда. В случае прохода, БАТЭ вновь окажется в корзине сеяных.

2-й квалификационный раунд — путь чемпионов (20 команд)

23/24 июля и 30/31 июля — матчи 2-го квалификационного раунда

Сеяные

Селтик (Шотландия) — 31,000

Копенгаген (Дания) — 31,000

Динамо (Загреб, Хорватия) — 29,500

БАТЭ (Беларусь) — 27,500

Астана (Казахстан) — 27,500

Лудогорец* (Болгария) — 27,000

АПОЭЛ (Кипр) — 25,500

Карабах (Азербайджан) — 22,000

Марибор (Словения) — 18,500

Црвена Звезда (Сербия) — 16,750

Несеяные

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 16,000

Шериф (Молдова) — 12,250

Русенборг (Норвегия) — 11,500

ХИК (Финляндия) — 9,000

Дандолк (Ирландия) — 7,000

Дюделанж (Люксембург) — 6,250

Шкендия (Македония) — 6,000

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000

Слован (Словакия) — 6,000

АИК (Швеция) — 5,500

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились возможные соперники БАТЭ по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Исполком АБФФ, на котором ожидается назначение главного тренера сборной Беларуси, пройдет 20 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • комбинезон джинсовый мужской москва отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика