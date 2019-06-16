ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду трехлетний контракт

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны условия, на которых предложит Фрэнку Лэмпарду возглавить команду.

Лондонцы предлагают Лэмпарду трехлетний контракт, утверждает ESPN.

Ранее сообщалось , что владелец клуба Роман Абрамович пообещал не увольнять Лэмпарда минимум два года.

На этой неделе «Челси» направит «Дерби» официальное предложение по выкупу контракта Лэмпарда. Сообщалось, что речь идет о 4 млн фунтов .

40-летний Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел в финал плей-офф чемпионшипа за место в Премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».

Вчера покинул Маурицио Сарри, итальянец возглавил «Ювентус».