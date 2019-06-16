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ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду трехлетний контракт

17.06.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны условия, на которых «Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду возглавить команду.

Лондонцы предлагают Лэмпарду трехлетний контракт, утверждает ESPN.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович пообещал не увольнять Лэмпарда минимум два года.

На этой неделе «Челси» направит «Дерби» официальное предложение по выкупу контракта Лэмпарда. Сообщалось, что речь идет о 4 млн фунтов.

40-летний Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф чемпионшипа за место в Премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».

Вчера «Челси» покинул Маурицио Сарри, итальянец возглавил «Ювентус».

 

 
 
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Стали известны условия, на которых «Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду возглавить команду.
 
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