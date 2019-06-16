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ESPN: «Челси» предложит Лэмпарду трехлетний контракт
17.06.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны условия, на которых
Лондонцы предлагают Лэмпарду трехлетний контракт, утверждает ESPN.
Ранее
На этой неделе «Челси» направит «Дерби» официальное предложение по выкупу контракта Лэмпарда. Сообщалось, что речь идет о
40-летний Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел
Вчера
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Стали известны условия, на которых «Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду возглавить команду.
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