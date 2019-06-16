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Андрей Чепа: «Если бы существовал некий европейский рейтинг, белорусское судейство было бы в верхней его части»

17.06.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ и офицер честности Андрей Чепа в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал об уровне судейства в Беларуси.

- Как, по-вашему, сейчас обстоят дела с уровнем судейства в Беларуси?

– А с чем сравнивать: с уровнем нашего футбола или арбитража в Европе?

- Давайте и так, и так.

– Если первое, то оно на весьма приличном уровне. Надо быть реалистами: мало футбольных матчей обходится без ошибок судьи. И у нас, и в ведущих первенствах. В Беларуси скандалов, кстати, меньше, чем в соседних чемпионатах. Если же сопоставлять с тем, как судят в лучших европейских чемпионатах, то и здесь, думаю, мы не отстаем. Хотя сравнивать сложно: все относительно. Мне не раз приходилось слышать от игроков, которые поучаствовали в еврокубках, или от тех, кто съездил на легионерские хлеба: «А белорусские-то судьи еще, оказывается, ничего». Так что, если бы существовал некий европейский рейтинг, наше судейство было бы в верхней его части, – считает Чепа.

 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ и офицер честности Андрей Чепа в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал об уровне...
 
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