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Из-за стрельбы люди на параде «Рэпторс» стали в панике разбегаться
17.06.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Торонто проходит чемпионский парад в честь победы «Рэпторс», на котором присутствует огромное количество болельщиков.
В какой-то момент часть фанатов начала в панике разбегаться. Сообщается о стрельбе в районе проведения мероприятия.
Четыре выстрела, предположительно, прозвучали на площади Натана Филлипса.
Пострадали два человека. Они получили серьезные травмы, но их жизням ничего не угрожает. Два человека
Организаторы прогнозировали, что парад посетят примерно 2 миллиона человек.
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В Торонто проходит чемпионский парад в честь победы «Рэпторс», на котором присутствует огромное количество болельщиков.
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