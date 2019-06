Из-за стрельбы люди на параде «Рэпторс» стали в панике разбегаться

Источник материала: Tribuna.com

В Торонто проходит чемпионский парад в честь победы «Рэпторс», на котором присутствует огромное количество болельщиков.

В какой-то момент часть фанатов начала в панике разбегаться. Сообщается о стрельбе в районе проведения мероприятия.

Четыре выстрела, предположительно, прозвучали на площади Натана Филлипса.

Пострадали два человека. Они получили серьезные травмы, но их жизням ничего не угрожает. Два человека задержаны .

Организаторы прогнозировали, что парад посетят примерно 2 миллиона человек.