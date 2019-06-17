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Чашу огня II Европейских игр на площади Государственного флага зажгли Виктор Лукашенко, Сивак и Ковальчук

17.06.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вечером в понедельник «Пламя мира» встретили в Минске. На последних километрах факел несли выдающиеся белорусские спортсмены Дарья Домрачева, Александр Богданович и Марина Арзамасова.

На площади государственного флага пламя встречали мэр Минска Анатолий Сивак, глава Минспорта Сергей Ковальчук и исполняющий обязанности вице-президента НОК Виктор Лукашенко. Они и зажгли символичную чашу на площади Государственного флага.

Кульминацией эстафеты станет церемония открытия II Европейских игр в Минске в эту пятницу, когда огонь зажгут в чаше на стадионе «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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