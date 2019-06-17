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«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

17.06.2019 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» готова рассмотреть возможность возвращения форварда «ПСЖ» Неймара.

Впрочем, по данным El Chiringuito, каталонский клуб потребует от игрока публичных извинений за его скандальный уход летом 2017 года.

Напомним, что тогда «ПСЖ» активировал опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро. Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.

 
 
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«Барселона» готова рассмотреть возможность возвращения форварда «ПСЖ» Неймара.
 
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