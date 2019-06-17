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Михаил Грабовский: «Если бы «Динамо» возглавил кто-то другой, то я, возможно, не принял бы приглашение»

17.06.2019 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ассистент главного тренера хоккейного минского «Динамо» Михаил Грабовский в разговоре с Сергеем Щурко рассказал о мотивах вхождения в штаб Крэйга Вудкрофта.

- Ты был готов стать и главным тренером?

– Нет, в главные бы я не пошел, опыта все-таки у меня недостаточно. Быть вторым — оптимально. Тем более у Крэйга Вудкрофта, которого хорошо знаю. Мы с ним в «Динамо» делали юношеский прокэмп — для игроков 1999 года. Тот опыт принес позитивные впечатления, и сейчас будет интересно поработать в паре именно с ним. Если бы был кто-то другой, то, возможно, я бы приглашение не принял.

Все-таки двенадцать лет играл в Америке. Мне уже легче понимать тренера-североамериканца, чем белоруса. Учитывая, что последние будут дополнять наш тренерский штаб, то для них это тоже станет хорошей школой.

- Чем силен Вудкрофт?

– Чтобы понять это, мне хватило просмотра двух игр с участием «Динамо» в 2016 году. Тогда я на короткое время приехал в Минск, уже будучи травмированным. Если коротко, то мне нравится тот хоккей, который Крэйг проповедовал.

- Однако впоследствии канадец ушел из «Динамо», причем при нехороших обстоятельствах. Зачем же возвращаться?

– Мне кажется, для него это дополнительная мотивация. Потренировав «Серветт», Крэйг понял, что КХЛ — лига с большими амбициями, чем чемпионат Швейцарии. И ему интересно еще раз принять этот вызов. Даже несмотря на то, что бюджет сократился и легионерская формула тоже поменялась. Если мы покажем результат в этом сезоне, то условия, думаю, станут лучше. Есть за что бороться, – сказал Грабовский.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Ассистент главного тренера хоккейного минского «Динамо» Михаил Грабовский в разговоре с Сергеем Щурко рассказал о мотивах вхождения в штаб Крэйга Вудкрофта.
 
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