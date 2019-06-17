Николай Ходасевич: «Есть предложение сделать главным тренером сборной Александра Глеба»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич предлагает поставить во главе сборной Беларуси Александра Глеба.

«Мы на пороге выбора нового главного тренера. Что я хочу сказать? Я главный тренер сборной Беларуси! Ну, друзья, ну хорошая же идея? Что нужно главному тренеру сборной Беларуси? Менеджерские качества, хорошее настроение для коллектива, чтобы пацаны тебе верили, чтобы не напрегали, чтобы приезжали с хорошим настроением, а потом выходили и играли с душой и сердцем.

Ну а если серьезно, то не я, конечно, главный тренер сборной. У меня есть предложение. Есть предложение сделать таковым Александра Глеба. Удивлены, да? Ну, посудите сами: он покинул БАТЭ, вроде как собирается еще поиграть. А тут такая оказия: можно стать главным тренером сборной. Главный тренер сборной это, прежде всего, лицо, бэкграунд, харизма и значимость для международного футбола. Александр Глеб такой. Он не должен быть супертактиком, главным тренером клубной системы. Александр Глеб – наш Зинедин Зидан. Только закончил карьеру – и становится во главе сборной Беларуси. Ну, по-моему, круто, нет?

А кто тренировать будет? Мы пойдем по пути сборной Украины. Посмотрите, там Андрей Шевченко, и его уважают все. Он берет квалифицированный тренерский штаб, так отчасти работал и Хацкевич. Он брал тренера по тактике, тренера по физпогодготовке, тренера по всем линиям и становится во главе, чтобы давать интервью, задавать направление развития футбола или просто привлекать внимание к национальной сборной.

Если поставить во главе Александра Глеба и скомплектовать тренерский штаб, мы получим все вместе. И кто будет против?

Это мое предложение на утро понедельника, если еще не назначили Михаила Мархеля или Георгия Кондратьева или кого-нибудь еще, ну, кто под рукой находится. Ну не делайте так, я вас умоляю, не делайте! Дайте нам хоть какую-нибудь эмоцию! – сказал Ходасевич.