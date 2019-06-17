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В Беларуси начал действовать запрет на использование беспилотников в местах проведения II Европейских игр

17.06.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Начал действовать запрет на использование беспилотников в местах проведения II Европейских игр, за нарушение сотрудники милиции имеют право изъять аппарат и вернуть его владельцу после 2 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В Беларуси начал действовать запрет на использование беспилотников в местах проведения II Европейских игр

Беспилотные летательные аппараты и авиамодели с 17 июня до 2 июля запрещено использовать на спортивных объектах, в местах проведения соревнований и размещения участников Игр, а также в фан-зонах для болельщиков в Минске и Минском районе. Данное ограничение предусмотрено указом «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года». В это время заниматься аэрофотосъемкой могут только беспилотники госорганов и аккредитованных СМИ в целях обеспечения и освещения Европейских игр.

«Если нет официального разрешения на использование беспилотника или авиамодели, сотрудники органов внутренних дел имеют право изъять аппарат и вернуть его владельцу после 2 июля. Все несанкционированные полеты будут пресекаться. Причем на возмещение стоимости сбитых дронов владельцам рассчитывать не следует. Кроме того, суд может обязать нарушителя выплачивать компенсацию тому лицу, чье имущество беспилотник повредит при падении. Об этом говорится в подписанном в начале месяца главой государства указе «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», — отметили в МВД.

Как напомнили в ведомстве, ввозить в Беларусь беспилотные летательные аппараты и авиамодели без наличия лицензии и допуска на съемку нельзя. Поэтому иностранным гостям следует заранее позаботиться о получении соответствующих разрешений в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Начал действовать запрет на использование беспилотников в местах проведения II Европейских игр, за нарушение сотрудники милиции имеют право изъять аппарат
 
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