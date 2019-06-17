Вим Фиссетт: «По игре на данный момент Азаренко должна быть в топ-5»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер Вим Фиссет в интервью TUT.BY оценил уровень игры Виктории Азаренко.

– В феврале Вика объяснила нам решение работать с вами снова так: «Я почувствовала, что мне нужен человек, которому я доверяю и с которым мне комфортно. Такой человек, который разбирается в теннисе. Вим подходит мне как тренер, особенно в теперешний момент».

– У нас одинаковое видение того, каким должен быть теннис Вики и что мы должны делать для этого. Я очень требовательный, мне нравится работать усердно. В то же время я всегда настроен позитивно. Если я вижу, что Вика выкладывается по полной и промахивается несколько раз, то я не буду злиться. Думаю, человек с таким характером подходит Вике. Она часто спрашивает, за счет чего она могла бы исполнить тот или иной элемент лучше. Она хочет услышать совет. Она готова к тому, что прозвучит что-то негативное, но в конце все равно будет что-то ободряющее.

Что касается состояния, в котором она приняла решение позвать меня в команду, то я бы описал его как потерю уверенности в себе. Думаю, она чувствовала, что я по-настоящему верю в нее. Для меня она по-прежнему топ. Я бы даже сказал, что по игре на данный момент она должна быть в топ-5. Я полностью уверен в ней, как и в том, что мы добьемся успехов. Вне сомнений. Стараюсь передать ей свою уверенность.

– Когда Вика станет первой ракеткой мира? Об этом желании она рассказала на пресс-конференции в Минске 12 июня.

– Трудно спрогнозировать. Я только знаю, что Вика не сдается: ставит перед собой цели и добивается их. Никакого давления по этому поводу мы не испытываем, а просто идем к намеченному, упорно работаем неделя за неделей, – сказал Фиссетт.